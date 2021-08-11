«Организован осмотр указанных территорий. Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, устанавливаются причастные к преступлению.

Уголовное дело по ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды) передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России «в связи с широким общественным резонансом», сообщила 11 августа пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Авария произошла во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке. Согласно первоначальным данным пресс-службы КТК, площадь загрязнения составила около 200 квадратных метров. Однако снимки со спутника показали, что оно гораздо масштабнее: около 80 квадратных километров, то есть в 400 тысяч раз больше заявленной изначально площади.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в море попало около 100 тонн нефтепродуктов, которые планируют собрать в течение двух недель.