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Гигантское нефтяное пятно под Новороссийском обернулось уголовным делом о загрязнении морской среды

Масштабный разлив нефти в Чёрном море возле Новороссийска будет расследовать Следственный комитет РФ.

Уголовное дело по ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды) передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России «в связи с широким общественным резонансом», сообщила 11 августа пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Организован осмотр указанных территорий. Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, устанавливаются причастные к преступлению.

Фото: Институт космических исследований РАН
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Авария произошла во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке. Согласно первоначальным данным пресс-службы КТК, площадь загрязнения составила около 200 квадратных метров. Однако снимки со спутника показали, что оно гораздо масштабнее: около 80 квадратных километров, то есть в 400 тысяч раз больше заявленной изначально площади.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в море попало около 100 тонн нефтепродуктов, которые планируют собрать в течение двух недель.

Фото: Институт космических исследований РАН

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