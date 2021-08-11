FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
73.60р86.36р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Нефтяной разлив у Новороссийска оказался в 400 раз больше, чем предполагалось

В Черном море у Новороссийска произошел масштабный выброс нефти

Разлив нефти у Новороссийска оказался гораздо масштабнее, чем предполагали специалисты. Авария произошла во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony.

Как рассказали 11 августа в пресс-службе Института космических исследований РАН, фотография со спутника показала, что пятно в 400 раз больше изначально заявленной площади.

Фото: Институт космических исследований РАН
ПоделитьсяПоделиться

Согласно первоначальным данным пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума от 7 августа, она составила около 200 квадратных метров, а объем — 12 кубометров.

«Площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — рассказали специалисты института.

Ученые продолжают изучать данные со спутника, чтобы детально проанализировать аварию.

Фото: Институт космических исследований РАН

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

262126571
Загадят все окончательно. И уровень вранья просто потрясает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний