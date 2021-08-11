Разлив нефти у Новороссийска оказался гораздо масштабнее, чем предполагали специалисты. Авария произошла во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony.
Как рассказали 11 августа в пресс-службе Института космических исследований РАН, фотография со спутника показала, что пятно в 400 раз больше изначально заявленной площади.
Согласно первоначальным данным пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума от 7 августа, она составила около 200 квадратных метров, а объем — 12 кубометров.
«Площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — рассказали специалисты института.
Ученые продолжают изучать данные со спутника, чтобы детально проанализировать аварию.