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Движение по федеральной трассе Екатеринбург — Пермь возобновили

Как сообщает ТАСС 24 августа, движение машин по федеральной трассе Екатеринбург — Пермь возобновили. Ранее для проезда был недоступен участок дороги с 318-го по 326-й километр.

«Фонтанка» писала, что ограничения ввели из-за природного пожара. Проезжую часть заволокло дымом, а леса поглотили языки пламени.

Возгорания связаны с продолжительной жарой в Свердловской области. Среднесуточное значение температуры воздуха превышает норму на семь градусов — уже несколько дней столбик термометра днем не опускается ниже 34 градусов.

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