Движение по федеральной трассе Екатеринбург — Пермь возобновили

Как сообщает ТАСС 24 августа, движение машин по федеральной трассе Екатеринбург — Пермь возобновили. Ранее для проезда был недоступен участок дороги с 318-го по 326-й километр.



«Фонтанка» писала, что ограничения ввели из-за природного пожара. Проезжую часть заволокло дымом, а леса поглотили языки пламени.



Возгорания связаны с продолжительной жарой в Свердловской области. Среднесуточное значение температуры воздуха превышает норму на семь градусов — уже несколько дней столбик термометра днем не опускается ниже 34 градусов.

