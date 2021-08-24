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Дым и яркое пламя. Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара

Трасса Пермь — Екатеринбург оказалась недоступна для проезда из-за пожара

Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара. Судя по кадрам очевидцев, дорогу заволокли клубы дыма, а леса поглотило пламя.

Изменения коснулись участка с 318-го по 326-й километр. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления ГИБДД по Свердловской области.

«Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда — СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска — через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу Первоуральск — Шаля», — говорится в сообщении.

На подъездах к перекрытой части трассы дежурят наряды ДПС, которые предлагают воспользоваться объездными путями.

С субботы в Свердловской области сохраняется аномально жаркая погода. Среднесуточное значение температуры воздуха превышает норму на семь градусов — уже несколько дней столбик термометра днем не опускается ниже 34 градусов. Из-за природных условий на утро вторника, по данным властей, на территории области действовало 42 пожара.

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