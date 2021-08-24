Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара. Судя по кадрам очевидцев, дорогу заволокли клубы дыма, а леса поглотило пламя.
Изменения коснулись участка с 318-го по 326-й километр. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления ГИБДД по Свердловской области.
«Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда — СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска — через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу Первоуральск — Шаля», — говорится в сообщении.
На подъездах к перекрытой части трассы дежурят наряды ДПС, которые предлагают воспользоваться объездными путями.
С субботы в Свердловской области сохраняется аномально жаркая погода. Среднесуточное значение температуры воздуха превышает норму на семь градусов — уже несколько дней столбик термометра днем не опускается ниже 34 градусов. Из-за природных условий на утро вторника, по данным властей, на территории области действовало 42 пожара.