Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара. Судя по кадрам очевидцев, дорогу заволокли клубы дыма, а леса поглотило пламя.

Изменения коснулись участка с 318-го по 326-й километр. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления ГИБДД по Свердловской области.



«Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда — СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска — через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу Первоуральск — Шаля», — говорится в сообщении.

