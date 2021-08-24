Министр образования Белоруссии назвал частные детсады и школы «опорными точками для цветной революции»

«Полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня», — сказал он 24 августа во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета, пишет БелТА.

В министерстве образования Белоруссии увидели угрозу в частных детсадах и школах. Глава ведомства Игорь Карпенко заявил, что бороться с такими организациями будут путем запретов.

По словам министра, из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу. Для этого достаточно подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины.



Карпенко заявил, что в проекте нового образовательного кодекса установлен запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов «детский сад», «школа», «гимназия», «академия», «университет». Кроме того, он пообещал, что в скором времени соответствующая норма будет закреплена в проекте закона «О лицензировании».



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Республиканском педагогическом совете анонсировал «перезагрузку» системы образования.



«Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности», — сказал он. Президент добавил, что во многом благодаря педагогам подростков удалось «удержать от противоправных действий».

