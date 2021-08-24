Футбольный комментатор Нобель Арустамян уходит с телеканала «Матч ТВ». В своём телеграм-канале 24 августа он сообщил, что это связано с интервью футболиста Павла Мамаева.



«Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро. Интервью, как с Павлом Мамаевым (вы уже видели анонс, в эфире «Матча» 24 августа в 21:00), — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям. Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я. Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна», при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду», — написал Нобель.