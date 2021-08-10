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Футболист Мамаев подал иски к бывшей жене, чтобы разделить имущество и получить алименты

Алана Мамаева заявила, что ее муж хочет отнять у нее дочь и заставить платить алименты

Футболист Павел Мамаев подал иски к бывшей жене. Об этом 10 августа рассказал ТАСС адвокат Аланы Мамаевой Вадим Лялин.

«В один из судов Ростова-на-Дону поступило два исковых заявления от Павла Мамаева. Первое касается раздела имущества бывших супругов, второе — определения места жительства их совместного ребенка (дочери) и взыскания с Аланы алиментов на содержание ребенка», — сообщил адвокат.

При этом Лялин заявил, что на самом деле дочь Мамаева не живет с отцом на постоянной основе в Ростове-на-Дону, вопреки данным, указанным в иске. Также адвокат рассказал, что у Мамаевой нет в Ростове-на-Дону подлежащего разделу имущества, а вот сам футболист «пытается спрятать или продать совместно нажитое в браке имущество путем переоформления на других лиц». По словам Лялина, в отношении Мамаева будут поданы не только встречные иски, но и заявление в полицию.

Адвокат Игорь Бушманов, представлявший Мамаева по делу о драке, пока не готов комментировать иски. А вот Алана Мамаева уже отреагировала на них в Instagram, заявив, что спортсмен их подал «по подложным основаниям, введя суд в заблуждение».

Согласно данным Первомайского районного суда Ростова-на-Дону, иск о разделе имущества оставлен без движения, а об определении места жительства дочери будет рассмотрен 18 августа.

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