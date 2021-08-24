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«Слышь, ты, может, замнём?» Москвич, севший в метро на ребенка-аутиста, предложил его отцу решить все без суда

Москвич, севший в метро на ребенка-аутиста, предложил его отцу «замять» конфликт

Парень, который сел на ребенка-аутиста в московском метро и напал на его отца, предложил договориться без суда. Об этом 24 августа изданию «Подъем» рассказала мать пострадавшего мальчика Анна.

По словам женщины, они с мужем написали заявление в полицию и завтра пойдут к следователю для дачи показаний.

«Когда нас спрашивали в полиции, будем ли мы писать заявление, я сказала, что будем. И у тех спросили, они ответили: «Раз эти будут, то и мы тоже». Потом парень попытался моему мужу «тыкнуть» и сказал: «Слышь, ты, может, замнём?» Муж ответил: "Не замнём"», — говорит Анна.

Об инциденте стало известно 23 августа. Мать мальчика заявила, что за день до этого на ее сына Ваню с расстройством аутистического спектра в метро сел 17-летний парень. Родители вступились за ребенка. Как рассказала женщина, после перепалки молодой человек ударил ее мужа, к драке подключилась вся семья агрессора. Полиция проводит проверку.

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Комментарии (5)

CheloveK
И опять подача от "пострадавшей" стороны... Уважаемые журналисты, ну вы же умеете! Читатели хотят знать мнение противоположной семьи.
gorbokonik
А что там за семья у 17 летнего парня? попахивает растлением малолетних))
mallaga
Неспровоцированное хамство следует подавлять цивилизованными средствами. Доведение дела до суда - отличное средство.
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