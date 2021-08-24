«Слышь, ты, может, замнём?» Москвич, севший в метро на ребенка-аутиста, предложил его отцу решить все без суда

Парень, который сел на ребенка-аутиста в московском метро и напал на его отца, предложил договориться без суда. Об этом 24 августа изданию «Подъем» рассказала мать пострадавшего мальчика Анна.



По словам женщины, они с мужем написали заявление в полицию и завтра пойдут к следователю для дачи показаний.



«Когда нас спрашивали в полиции, будем ли мы писать заявление, я сказала, что будем. И у тех спросили, они ответили: «Раз эти будут, то и мы тоже». Потом парень попытался моему мужу «тыкнуть» и сказал: «Слышь, ты, может, замнём?» Муж ответил: "Не замнём"», — говорит Анна.

