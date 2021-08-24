Депутат Госдумы извинился за проехавшую перед разводом Благовещенского моста машину. Он заснул на заднем сиденье

«Никто не уходил от ответственности. Машина была арендная, водитель новый. Я ехал после тяжёлого, трудного рабочего дня и уснул на заднем сиденье. Время было половина второго ночи. Водитель проехал сведённый мост, и только после того, как остановили машину, я уже сориентировался в ситуации. Уверен, что сотрудники ДПС примут законное решение и водитель понесёт ответственность», — заявил Романов «Фонтанке» 24 августа. По его словам, он сам попросил ДПС составить протокол в отношении водителя.

«Что касается перелёта через мост. Заграждения на нем не стояли, на светофоре был мигающий красный. Так что перелёт через мост — это фантазии. После переезда мост развёлся минут через 5. Водитель не камикадзе и не планировал совершать никаких полётов. Но правонарушение, конечно, есть. Водитель понесёт ответственность. Приношу свои извинения», — добавил депутат.