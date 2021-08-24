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Депутат Госдумы извинился за проехавшую перед разводом Благовещенского моста машину. Он заснул на заднем сиденье

В Петербурге депутат Государственной думы Михаил Романов прокомментировал инцидент с автомобилем, который вёз его домой и проскочил через переправу, когда она была уже закрыта. Парламентарий говорит, что заснул и не заметил, как его перевезли через перекрытый для движения мост.

«Никто не уходил от ответственности. Машина была арендная, водитель новый. Я ехал после тяжёлого, трудного рабочего дня и уснул на заднем сиденье. Время было половина второго ночи. Водитель проехал сведённый мост, и только после того, как остановили машину, я уже сориентировался в ситуации. Уверен, что сотрудники ДПС примут законное решение и водитель понесёт ответственность», — заявил Романов «Фонтанке» 24 августа. По его словам, он сам попросил ДПС составить протокол в отношении водителя.

«Что касается перелёта через мост. Заграждения на нем не стояли, на светофоре был мигающий красный. Так что перелёт через мост — это фантазии. После переезда мост развёлся минут через 5. Водитель не камикадзе и не планировал совершать никаких полётов. Но правонарушение, конечно, есть. Водитель понесёт ответственность. Приношу свои извинения», — добавил депутат.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что водителя, который вёз Романова, остановила ГИБДД у Благовещенского моста на стороне Васильевского острова, дорога уже была перекрыта, а переправа практически начала движение на развод. На водителя составили протокол за выезд на встречную полосу. За ним уже было зафиксировано аналогичное нарушение, теперь ему грозит лишение водительских прав.

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Комментарии (16)

DimDimych
В Питере появилась новая уникальная достопримечательность - светофор мигающий красным, очень по питерски смотрится на фоне Невы и разводного моста.
Komarinsk2019
Жаль, что не упал
Evgeniy Opel_Reshetov
Жаль, что успел проскочить.
Камикадзе хреновый.
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