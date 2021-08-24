Минобороны РФ заключило контрактов на поставку вооружений на 500 млрд рублей

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко отчитался по итогам форума «Армия-2021» о заключении более 40 контрактов на общую сумму, превышающую 500 млрд рублей.
Как передает 24 августа ТАСС, по итогам закупочной кампании вооруженные силы РФ пополнятся 1300 новыми образцами техники. В числе упомянутых контрактов — закупка танков Т-90М, гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал», беспилотные летательные аппараты «Иноходец», крылатые ракеты «Калибр», подводные лодки и другие виды нового оружия и техники.
Ранее «Фонтанка» писала, что Россия готова поставлять оружие и технику странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по льготным ценам для укрепления границ с Афганистаном.