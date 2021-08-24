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Минобороны РФ заключило контрактов на поставку вооружений на 500 млрд рублей

В рамках форума «Армия-2021» Минобороны закупило оружия на полтриллиона рублей

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко отчитался по итогам форума «Армия-2021» о заключении более 40 контрактов на общую сумму, превышающую 500 млрд рублей.

Как передает 24 августа ТАСС, по итогам закупочной кампании вооруженные силы РФ пополнятся 1300 новыми образцами техники. В числе упомянутых контрактов — закупка танков Т-90М, гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал», беспилотные летательные аппараты «Иноходец», крылатые ракеты «Калибр», подводные лодки и другие виды нового оружия и техники.

Ранее «Фонтанка» писала, что Россия готова поставлять оружие и технику странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по льготным ценам для укрепления границ с Афганистаном.

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Комментарии (4)

iphonedimona
Это не много, это примерно на уровне 10000 подачки пенсионерам. Вопрос, сколько из этих денег дойдёт до армии, а сколько украдут?
Ptichka11
Война это всего лишь бизнес(
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Радость то какая…. Пушки вместо масла, да?
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