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Москвич угрожал взорвать поликлинику, если ему не выдадут QR-код. Медучреждение на всякий случай эвакуировали

В Москве мужчина пригрозил взорвать поликлинику из-за QR-кода

Житель Москвы пригрозил взорвать поликлинику на юго-востоке города, если ему не выдадут QR-код. Об этом 24 августа сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном ГУ МВД.

Инцидент произошел 20 августа в поликлинике № 103 на улице Грайвороновской. Мужчина через соцсеть «ВКонтакте» заявил, что взорвет медучреждение, если не получит QR-код. Главврач принял решение об эвакуации, из здания вывели 35 человек персонала и 60 пациентов. Полиция опасных предметов не нашла.

Лжеминер уже задержан, им оказался 39-летний Алексей. Отмечается, что мужчина ранее не судим и не стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о теракте в отношении объектов социальной инфраструктуры). Москвичу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Минздраве рассказали, что QR-коды, которые пациенты получают после вакцинации от коронавируса, действуют год, но при определенных условиях срок могут сократить до полугода. Кроме того, для переболевших QR-код действует в течение шести месяцев со дня выздоровления, а для получивших отрицательный тест на коронавирус — 72 часа.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Теперь ему месте с кодом подарят рубашку не стандартного покроя.
lamer
А прочипировался бы своевременно, как я, и на сайте Госуслуг код получил.
А13579
Как низко упали запросы. Раньше требовали несколько миллионов долларов и самолёт, теперь - всего лишь QR-код))
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