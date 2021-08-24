Москвич угрожал взорвать поликлинику, если ему не выдадут QR-код. Медучреждение на всякий случай эвакуировали

Житель Москвы пригрозил взорвать поликлинику на юго-востоке города, если ему не выдадут QR-код. Об этом 24 августа сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном ГУ МВД.
Инцидент произошел 20 августа в поликлинике
Лжеминер уже задержан, им оказался 39-летний Алексей. Отмечается, что мужчина ранее не судим и не стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело
Ранее в Минздраве рассказали, что QR-коды, которые пациенты получают после вакцинации от коронавируса, действуют год, но при определенных условиях срок могут сократить до полугода. Кроме того, для переболевших QR-код действует в течение шести месяцев со дня выздоровления, а для получивших отрицательный тест на коронавирус — 72 часа.