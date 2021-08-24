Москвич угрожал взорвать поликлинику, если ему не выдадут QR-код. Медучреждение на всякий случай эвакуировали

Житель Москвы пригрозил взорвать поликлинику на юго-востоке города, если ему не выдадут QR-код. Об этом 24 августа сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном ГУ МВД.



Инцидент произошел 20 августа в поликлинике № 103 на улице Грайвороновской. Мужчина через соцсеть «ВКонтакте» заявил, что взорвет медучреждение, если не получит QR-код. Главврач принял решение об эвакуации, из здания вывели 35 человек персонала и 60 пациентов. Полиция опасных предметов не нашла.

