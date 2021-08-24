В Минздраве назвали сроки действия QR-кодов после вакцинации

QR-код, который пациенты получают после вакцинации от коронавируса, действует год, но при определенных условиях срок могут сократить. Об этом 24 августа сообщается на сайте Минздрава РФ.



«Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода — 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев», — говорится в сообщении.

