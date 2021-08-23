В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

В России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. Об этом 23 августа заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», — приводит слова специалиста ТАСС.
По его словам, фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. Он добавил, что суточное число инфицированных все еще высокое, поэтому гражданам следует соблюдать все противоэпидемические меры.
В России за последние сутки было выявлено 19 454 случая COVID-19. Впервые с 23 июня оперштаб зафиксировал менее 20 тысяч заболевших. При этом в Петербурге коронавирусная статистика удивила: если 22 августа сообщалось о 1 481 случае, то 23 августа — о 691.