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В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

В России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. Об этом 23 августа заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», — приводит слова специалиста ТАСС.

По его словам, фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. Он добавил, что суточное число инфицированных все еще высокое, поэтому гражданам следует соблюдать все противоэпидемические меры.

В России за последние сутки было выявлено 19 454 случая COVID-19. Впервые с 23 июня оперштаб зафиксировал менее 20 тысяч заболевших. При этом в Петербурге коронавирусная статистика удивила: если 22 августа сообщалось о 1 481 случае, то 23 августа — о 691.

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Комментарии (5)

Romul1960
Ни в одной стране мира нет такого театра абсурда, как тут...
Modest_5e4ce41f7533b
Со счета сбился, какая там волна следующая?
266211990
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер.. карты два-два-02 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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