В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

В России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. Об этом 23 августа заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.



«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», — приводит слова специалиста ТАСС.

