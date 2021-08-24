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Роспотребнадзор: Требования носить маски учителям не было и нет

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уточнила необходимость использования средств индивидуальной защиты для работников учебных заведений.

«Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет», — цитирует 20 августа заявление Роспотребнадзора РИА Новости.

Московский мэр Сергей Собянин сегодня предложил отменить для московских учителей обязательное ношение масок на уроках. Он напомнил, что в столице прививки от COVID-19 сделали около 80 % учителей.

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Комментарии (4)

Павел Михайлов
Так Собянин привык из себя изображать царька и главного инфекциониста всея Москвы.
Alexander_5e4cfced16b74
сами не знают что и кому позапрещали ....
А13579
Роспотреб - одно, мэр Москвы - другое... Кто-то ещё управляет этим государством???
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