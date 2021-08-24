Роспотребнадзор: Требования носить маски учителям не было и нет

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уточнила необходимость использования средств индивидуальной защиты для работников учебных заведений.
«Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет», — цитирует 20 августа заявление Роспотребнадзора РИА Новости.
Московский мэр Сергей Собянин сегодня предложил отменить для московских учителей обязательное ношение масок на уроках. Он напомнил, что в столице прививки от COVID-19 сделали около