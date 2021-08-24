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Собянин предложил отменить для московских учителей обязательное ношение масок на уроках

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением отменить для учителей обязательное ношение масок в столичных школах. Об этом он заявил на встрече с педагогами и директорами учебных заведений 24 августа.

«Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может, мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», — цитирует Собянина ТАСС.

При этом он заявил, что все остальные антиковидные требования, в том числе термометрия и распределение потоков обучающихся, сохранятся. Градоначальник также рассказал, что в столичном регионе прививки от COVID-19 сделали около 80 % учителей.

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Комментарии (10)

Елена Владимирова
Может, пусть лучше дети в классах сидят в масках, а не учитель. Их много и они все заражают друг друга.
teodor
Все дело в выборах, перед ними вирус не активен, после них будут и маски и опять крики, что мы все умрем)
zlopopik
Возможно это так вакцина повлияла на градоначальника - стал думать мозгом.
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