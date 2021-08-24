Собянин предложил отменить для московских учителей обязательное ношение масок на уроках

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением отменить для учителей обязательное ношение масок в столичных школах. Об этом он заявил на встрече с педагогами и директорами учебных заведений 24 августа.



«Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может, мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», — цитирует Собянина ТАСС.

