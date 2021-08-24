Онищенко предостерег россиян от поездок в отпуск в Турцию. Риск заболеть ковидом там выше

В Турции риск заболеть коронавирусом почти в два раза выше, поэтому россиянам лучше не проводить там отпуска. Об этом 24 августа на онлайн-брифинге заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.



По его словам, в России на 100 тысяч человек приходится 4 623 заболевших, в то время как в Турции — 7 228 .



«Поэтому, дорогие соотечественники, перспектива заразиться почти в два раза вероятнее за свои деньги на южном берегу Черного моря не стоит того, чтобы вы потратились на это и провели там свой отпуск», — приводит слова Онищенко ТАСС.

