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Онищенко предостерег россиян от поездок в отпуск в Турцию. Риск заболеть ковидом там выше

Онищенко заявил, что россиянам не следует проводить отпуск в Турции из-за COVID-19

В Турции риск заболеть коронавирусом почти в два раза выше, поэтому россиянам лучше не проводить там отпуска. Об этом 24 августа на онлайн-брифинге заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, в России на 100 тысяч человек приходится 4 623 заболевших, в то время как в Турции — 7 228.

«Поэтому, дорогие соотечественники, перспектива заразиться почти в два раза вероятнее за свои деньги на южном берегу Черного моря не стоит того, чтобы вы потратились на это и провели там свой отпуск», — приводит слова Онищенко ТАСС.

Он добавил, что лучшей альтернативой будет отдых на своем загородном участке или путешествие по России.

Ранее «Фонтанка» писала, что Россия вернулась на первое место по турпотоку в Турцию. С января по июль 2021 года республику посетило более 1,55 млн человек.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

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Комментарии (18)

Papsik
Он уже не понимает, что говорит
266213115
В Турции вакцинировано 55% населения, в России - в два раза меньше.
AndrewBarsik
Дремучий безграмотный тип, не знающий географии. Почти все курорты Турции на Средиземноморье. По инерции всё пытается не мытьём так катаньем заманить россиян в Крым. Видно не знает, что все более менее приличные места в Крыму уже проданы окружению пахана, огорожены заборами и недоступны простолюдинам.
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