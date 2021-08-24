Центр Чумакова модифицирует «КовиВак» под новые штаммы. Вакцина поможет защитить от «дельты»

Центр имени Чумакова планирует модифицировать вакцину «КовиВак» под новые штаммы коронавируса, в том числе её можно будет использовать против «дельты». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» во вторник, 24 августа, заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.



«Да, безусловно», — ответил он на вопрос о том, будет ли вакцина усовершенствована с учетом появления новых штаммов COVID-19.



Для этого, по словам Ишмухаметова, специалистами центра уже выделен коронавирус штамма «дельта».



Ранее «Фонтанка» писала, что в Центре имени Гамалеи под штамм «дельта» уже модифицировали вакцину «Спутник V».

