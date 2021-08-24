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Центр Чумакова модифицирует «КовиВак» под новые штаммы. Вакцина поможет защитить от «дельты»

Препарат «КовиВак» будет усовершенствован под новые штаммы

Центр имени Чумакова планирует модифицировать вакцину «КовиВак» под новые штаммы коронавируса, в том числе её можно будет использовать против «дельты». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» во вторник, 24 августа, заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

«Да, безусловно», — ответил он на вопрос о том, будет ли вакцина усовершенствована с учетом появления новых штаммов COVID-19.

Для этого, по словам Ишмухаметова, специалистами центра уже выделен коронавирус штамма «дельта».

Ранее «Фонтанка» писала, что в Центре имени Гамалеи под штамм «дельта» уже модифицировали вакцину «Спутник V».

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Комментарии (3)

Swebaka
То есть те, кто не привился, сделал правильно - получит модерновую )
old_rat
А выпускать КовиВак в нормальных количествах кто-нибудь собирается?
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