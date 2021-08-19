Центр Гамалеи модифицировал «Спутник V» под «дельту»

В Центре имени Гамалеи Минздрава России разработан вариант вакцины «Спутник V», модифицированый специально под штамм «дельта» COVID-19. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург.



Впрочем, о степени эффективности такой вакцины судить ещё рано. «Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше [уже существующих препаратов] против «дельта»-штамма, априори никто сказать не может», — отметил Гинцбург.



По его словам, высокая смертность, наблюдаемая в России, при снижении заболеваемости связана именно с доминированием «дельты». «Сейчас — это сто процентов «дельта». Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10–12–14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а ещё гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с «дельтой» они не успевают», — пояснил Гинцбург.

