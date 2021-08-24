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Песков: О новых выплатах россиянам речь пока не идет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность появления новых пособий для граждан РФ.

«О других категориях сейчас речи не идет», — цитирует 24 августа заявление Пескова ТАСС.

Он напомнил, что на прошлой неделе глава государства предложил произвести разовую выплату пенсионерам и военным. Пресс-секретарь Владимира Путина также добавил, что в России уже были выделены пособия «для большой категории граждан» — семей с детьми.

Президент России сегодня подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

XYPMA_spb
Да это просто смешно.
Как можно выжить в РФ, где цены на еду такие же как в Европе, но доход в месяц 250 евро?
Квартплата каждый месяц отними.
Что на еду останется?
А еще надо лекарства купить.
А кто тогда будет покупать одежду, ходить в кино, в Эрмитажи, в кафе, все эти бизнесы умрут в итоге.
266212971
Да выборы на носу. Вот электорат и покупают. Пенсионеры быстро поскачут за ЕР галочки ставить, ну а воякам сам бог велел. Они же жопу ЕР прикрывать будут, за это им и платят. А вояки в свою очередь срочников еще подтянут. И вуаля...
alex_k
Да не нужны нам ваши выплаты, повысьте людям пенсии и зарплаты!!!
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