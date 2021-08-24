Песков: О новых выплатах россиянам речь пока не идет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность появления новых пособий для граждан РФ.



«О других категориях сейчас речи не идет», — цитирует 24 августа заявление Пескова ТАСС.



Он напомнил, что на прошлой неделе глава государства предложил произвести разовую выплату пенсионерам и военным. Пресс-секретарь Владимира Путина также добавил, что в России уже были выделены пособия «для большой категории граждан» — семей с детьми.



Президент России сегодня подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей.

