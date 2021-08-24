«Яндекс Go» устранил сбой в работе сервиса

«Яндекс» устранил неполадки в работе своих сервисов после кратковременного сбоя. Ранее пользователи сообщали, что не могут заказать такси, еду, доставку посылок, а также арендовать машину.



Сейчас приложение «Яндекс Go» работает в штатном режиме. Об этом 24 августа сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу компании.

Пользователи сервиса примерно с 9:30 утра вторника по московскому времени начали жаловаться на сбои в работе приложений «Яндекса». Сайт Downdetector, который отслеживает проблемы и отключения на популярных веб-ресурсах, зафиксировал несколько сотен жалоб из разных городов России, в основном — из Москвы и Петербурга.

