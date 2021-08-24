У сервиса «Яндекс.Такси» произошёл сбой. Пользователи жалуются, что не могут вызвать машину через приложение

Массовый сбой произошёл утром 24 августа у сервиса «Яндекс.Такси». Пользователи жалуются, что не могут вызвать через приложение машину — им предлагают повторить попытку через минуту, после чего сервис зависает.



Неполадки отражены в сервисе Down Detector. Кроме того, на них массово жалуются в Twitter.



В пресс-службе «Яндекса» наличие проблемы подтвердили, отметив, что у ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекс Go» и Uber Russia. «Наши специалисты работают над устранением сложностей», — уточнили в компании.

