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В Совфеде предложили изменить стоимость квадратного метра жилья в России

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает пересмотреть расчетную стоимость «квадрата» жилья в российских субъектах при переселении граждан из аварийных домов. В качестве причины такой инициативы он называет рост цен на строительные материалы.

Как сообщает ТАСС 24 августа, письмо с соответствующим предложением будет направлено Кутеповым помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

«Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре расчетной стоимости квадратного метра для определения объема финансовой поддержки субъектам РФ в пределах фактической цены строительства, что позволит стимулировать строительство жилья, достичь сбалансированности бюджетов субъектов», — говорится в документе.

По мнению Кутепова, при расчете затрат регионов Минстрой РФ не учитывает расходы, которые связаны с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым. При этом, к примеру, в Пензе, по словам сенатора, стоимость «квадрата» по муниципальному контракту составляет 47 139,89 рубля, в то время как рыночная цена варьируется в диапазоне от 57 до 70 тысяч рублей. Такая же ситуация наблюдается в Воронежской, Мурманской, Орловской областях и в других субъектах РФ.

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Комментарии (4)

266184867
"...для определения объема финансовой поддержки субъектам РФ..."
Т.е. сначала почти все деньги с региона забрать в Москву, а потом выпрашивайте фин. поддержку.
А правильно было бы снимать с региона только относительно небольшой федеральный налог, а остальной располагаемый доход избранные власти региона должны тратить по своему разумению.
Тогда из бедных регионов излишняя рабочая сила будет стремиться в богатые, и уровень жизни будет постепенно выравниваться.
При этом, правда, 90% мАсковских чиновников останется не при делах..
zlopopik
а расчетная цена квадратного метра, что, никогда до этого не пересматривалась, десять лет одна и та же? В чем инициатива сенатора?
Vovanchito
А они не хотят разобраться с ценами на строй материалы, бездельники и расхитители бюджета,
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