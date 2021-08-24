В Совфеде предложили изменить стоимость квадратного метра жилья в России

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает пересмотреть расчетную стоимость «квадрата» жилья в российских субъектах при переселении граждан из аварийных домов. В качестве причины такой инициативы он называет рост цен на строительные материалы.



Как сообщает ТАСС 24 августа, письмо с соответствующим предложением будет направлено Кутеповым помощнику президента РФ Максиму Орешкину.



«Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре расчетной стоимости квадратного метра для определения объема финансовой поддержки субъектам РФ в пределах фактической цены строительства, что позволит стимулировать строительство жилья, достичь сбалансированности бюджетов субъектов», — говорится в документе.

