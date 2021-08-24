Капитализация «Газпрома» в рублях вернулась к уровню 2008 года. В долларах он почти в 4 раза дешевле, чем 13 лет назад

Рублевые котировки акций ПАО «Газпром» утром во вторник, 24 августа, превысили психологически важную отметку в 300 рублей. Так дорого они не стоили с предкризисных времен 2008 года.
Капитализация «Газпрома» неуклонно росла с октября 2020 года. Тогда, после выхода мировой экономики из коронавирусных ограничений, резко пошли вверх цены на газ, а с ними — и финансовые показатели российского газового монополиста, который к тому же начал выплачивать рекордные дивиденды. Дополнительную поддержку котировкам «Газпрома» оказывали позитивные новости о «Северном потоке — 2», который в ближайшее время будет достроен, несмотря на сильное политическое давление.
Котировки «Газпрома» на Московской бирже во вторник шли разнонаправленно. Дневного пика они достигли примерно в 10:20, зафиксировав цифру в 300,39 рубля за акцию. Это соответствовало примерно 0,9-процентному росту относительно открытия. Затем последовала небольшая коррекция, и к 12:00 речь шла уже о 297,02 рубля за акцию.
Стоит отметить, что возврат к докризисным котировкам зафиксирован лишь в национальной валюте. При этом рубль с 2008 года сильно потерял в цене. К примеру, если рассчитывать стоимость акций «Газпрома» в долларах, как это происходит, к примеру, с депозитарными расписками его акций на Лондонской бирже, то о возращении к докризисным показателям говорить не приходится. На пике, весной 2008 года, бумаги «Газпрома» в Лондоне торговались примерно по 30 долларов за штуку, а сейчас — лишь по 8, даже несмотря на заметный рост с конца 2020 года.