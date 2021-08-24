Капитализация «Газпрома» в рублях вернулась к уровню 2008 года. В долларах он почти в 4 раза дешевле, чем 13 лет назад

Рублевые котировки акций ПАО «Газпром» утром во вторник, 24 августа, превысили психологически важную отметку в 300 рублей. Так дорого они не стоили с предкризисных времен 2008 года.



Капитализация «Газпрома» неуклонно росла с октября 2020 года. Тогда, после выхода мировой экономики из коронавирусных ограничений, резко пошли вверх цены на газ, а с ними — и финансовые показатели российского газового монополиста, который к тому же начал выплачивать рекордные дивиденды. Дополнительную поддержку котировкам «Газпрома» оказывали позитивные новости о «Северном потоке — 2», который в ближайшее время будет достроен, несмотря на сильное политическое давление.

