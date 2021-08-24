МИД Украины опроверг угон самолёта в Афганистане

Спикер Министерства иностранных дел Украины рассказал об успешных вывозных рейсах из Афганистана. Он опроверг сообщения об «угоне» самолёта.
«Информация о «захваченном самолёте», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — цитирует 24 августа Олега Николенко «Интерфакс».
По его словам, самолёт Украины, который отправили для эвакуации в афганскую столицу, захвачен не был. Он добавил, что все воздушные суда, которые привлекались для вывоза украинцев из Афганистана, уже «безопасно вернулись».
Николенко уточнил, что из Кабула на родину вернули 256 человек.
СМИ со ссылкой на замглавы украинского МИДа Евгения Енина рассказали о том, что неизвестные захватили украинский военный самолёт в Афганистане.