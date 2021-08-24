МИД: Россия может обойтись без транзита газа через Украину

В случае если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдётся и без неё, правда, разговора об этом пока нет. Такое заявление сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.



«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу. — Прим. ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чём я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без неё. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идёт», — цитирует представителя МИД 24 августа РИА Новости.

