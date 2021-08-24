FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +14
74.07р86.78р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

МИД: Россия может обойтись без транзита газа через Украину

Россия не отказывается от транзита газа через Украину, но может обойтись и без неё, заявили в МИД

В случае если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдётся и без неё, правда, разговора об этом пока нет. Такое заявление сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу. — Прим. ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чём я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без неё. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идёт», — цитирует представителя МИД 24 августа РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объём и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер отмечал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года — исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Петр Петров
Мид отвечает за продажу и транспортировку ресурсов???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний