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Минтруд утвердил порядок информирования россиян о будущем размере пенсии

Порядок информирования россиян о будущем размере пенсии и пенсионных накоплениях утвердило Министерство труда. Приказ подписал глава ведомства Антон Котяков, документ опубликован на официальном портале правовой информации 23 августа.

Согласно приказу, который вступает в силу с 2022 года, информацию могут получить женщины, достигшие 40 лет, и мужчины от 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты по старости, в том числе досрочные, или страховой пенсии по инвалидности.

Информирование будет проходить один раз в три года. Граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, автоматически получат информацию в личном кабинете в указанные в приказе сроки. Остальные могут лично или через представителя подать запрос в Пенсионный фонд России и получить уведомление при посещении территориального органа или по почте.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент России Владимир Путин на встрече с «Единой Россией» предложил единовременно выплатить всем пенсионерам и военнослужащим по 10 и 15 тысяч соответственно. По его словам, это поможет смягчить последствия пандемии коронавируса для россиян.

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Комментарии (6)

Свободу Лёхе!
Ни один из моих родителей не дожил до Пенсии, видимо им не повезло.., может мне повезёт?..
Danik
На будку Котякова посмотрите. Она же в ветровое стекло не влезает. Зряплата у чела немерянная, а работающим россиянам в основном от него придет пенсия до 15 тыр.
Зато заседатели и причие чинуши получат существенную добавку к наворованным у тех же россиян капиталам!
Выборы! Свисток свистит надрываясь. Потом забудут, как и о ветеранах после дня Победы забывают!
266081655
Прошу вместе с размером пенсии указывать возраст дожития....
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