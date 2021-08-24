Минтруд утвердил порядок информирования россиян о будущем размере пенсии

Порядок информирования россиян о будущем размере пенсии и пенсионных накоплениях утвердило Министерство труда. Приказ подписал глава ведомства Антон Котяков, документ опубликован на официальном портале правовой информации 23 августа.



Согласно приказу, который вступает в силу с 2022 года, информацию могут получить женщины, достигшие 40 лет, и мужчины от 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты по старости, в том числе досрочные, или страховой пенсии по инвалидности.



Информирование будет проходить один раз в три года. Граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, автоматически получат информацию в личном кабинете в указанные в приказе сроки. Остальные могут лично или через представителя подать запрос в Пенсионный фонд России и получить уведомление при посещении территориального органа или по почте.

