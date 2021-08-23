Малый и средний бизнес Петербурга получили почти 9 млрд заемных рублей на восстановление после пандемии

Как сообщили в пресс-службе Смольного 23 августа, объем кредитов, выданных по поручительствам фонда за первые шесть месяцев 2021 года, вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Для поддержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавируса, Фонд содействия кредитованию МСП был докапитализирован на 3 млрд рублей. Из них в прошлом году было выдано 730 займов по всем программам микрофинансирования. Сейчас капитализация фонда составляет 7,8 млрд рублей.



«Фонтанка» подробно писала о поддержке бизнеса в пандемию, в том числе через Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Он реализует программы для общепита и туризма, по условиям которых представителям МСП предоставляется заем на сумму от 50 000 до 5 млн рублей на срок до 3 лет. Ставка по нему составляет 1% годовых на первый год, 2% — на второй и 3% — на третий год. Если заемщик сохранит численность сотрудников и будет платить им зарплаты не менее одного городского МРОТ, он получит субсидию на погашение долга.

