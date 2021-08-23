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В МЧС заявили о взятии под контроль ситуации с лесными пожарами в Якутии

В Якутии ликвидированы все основные очаги лесных пожаров, обстановка взята под контроль. Об этом 23 августа заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко на селекторном совещании в министерстве.

«Группировка, созданная в Якутии, и поручение президента России Владимира Путина возложить координацию [работ по борьбе с пожарами] на МЧС России принесли свои положительные результаты. Обстановка полностью взята под контроль, основные очаги пожаров ликвидированы, угроза населенным пунктам снята, задымленности населенных пунктов нет», — приводит его слова ТАСС.

По данным правительства Якутии, на 23 августа на территории республики действовало 50 пожаров на площади свыше 1,2 млн га.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 августа, что масштаб природных бедствий в России носит беспрецедентный характер. Глава государства поручил быстро оценить ущерб и подготовить все необходимое, чтобы отправить в безопасные места детей, пожилых людей и женщин, особенно беременных.

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Комментарии (1)

covid19
в якутии пошли дожди и ситуация сразу стала под контролем, до лета 2022 года
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