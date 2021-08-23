В МЧС заявили о взятии под контроль ситуации с лесными пожарами в Якутии

В Якутии ликвидированы все основные очаги лесных пожаров, обстановка взята под контроль. Об этом 23 августа заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко на селекторном совещании в министерстве.



«Группировка, созданная в Якутии, и поручение президента России Владимира Путина возложить координацию [работ по борьбе с пожарами] на МЧС России принесли свои положительные результаты. Обстановка полностью взята под контроль, основные очаги пожаров ликвидированы, угроза населенным пунктам снята, задымленности населенных пунктов нет», — приводит его слова ТАСС.

