FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
74.36р86.86р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Суд в Петербурге приговорил адвоката, обещавшего избавить бизнес от дела по обналу за 4 млн рублей

Невский районный суд Петербурга приговорил за покушение на мошенничество адвоката Сергея Грузнева. Решение вынесено 23 августа.

По версии следствия, в 2019 году Грузнев убедил супругов-бизнесменов в нависшей над ними угрозе уголовного дела об отмывании дохода. Проблему с полицией адвокат предложил решить за 4 млн рублей.

Первый транш в 3 млн наличными Грузнев должен был получить в кафе «Урарту» на улице Бабушкина, однако встречу прервали сотрудники ФСБ. На видео записи задержания слышна фраза «больно же, чего вы творите?», адвоката просили «не устраивать театр».

В суде Грузнев вину признал. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима», — уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Serg_I
На всю оставшуюся жизнь теперь клиентов себе наберёт за эти три года...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний