Суд в Петербурге приговорил адвоката, обещавшего избавить бизнес от дела по обналу за 4 млн рублей

Невский районный суд Петербурга приговорил за покушение на мошенничество адвоката Сергея Грузнева. Решение вынесено 23 августа.



По версии следствия, в 2019 году Грузнев убедил супругов-бизнесменов в нависшей над ними угрозе уголовного дела об отмывании дохода. Проблему с полицией адвокат предложил решить за 4 млн рублей.

Первый транш в 3 млн наличными Грузнев должен был получить в кафе «Урарту» на улице Бабушкина, однако встречу прервали сотрудники ФСБ. На видео записи задержания слышна фраза «больно же, чего вы творите?», адвоката просили «не устраивать театр».