Как сообщили в Смольном 23 августа, за минувшие сутки в городские больницы поступили 176 пациентов, 72 человека выздоровели и отправились домой. В реанимации находятся 427 больных, на аппарате ИВЛ — 182.
По данным федерального штаба по борьбе с инфекцией, за прошедшие 24 часа в Петербурге выявили 691 новый случай коронавируса. Летальная статистика пополнилась ещё 38 смертями.
В больницах Петербурга свободными остаются почти 45% коек для больных с COVID-19
В стационарах Петербурга развернуты 6 373 койки для больных с COVID-19 и пневмониями, при этом
Как сообщили в Смольном 23 августа, за минувшие сутки в городские больницы поступили 176 пациентов, 72 человека выздоровели и отправились домой. В реанимации находятся 427 больных, на аппарате ИВЛ — 182.