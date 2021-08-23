FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
74.36р86.86р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

В больницах Петербурга свободными остаются почти 45% коек для больных с COVID-19

В стационарах Петербурга развернуты 6 373 койки для больных с COVID-19 и пневмониями, при этом 44,85 % из них свободны.

Как сообщили в Смольном 23 августа, за минувшие сутки в городские больницы поступили 176 пациентов, 72 человека выздоровели и отправились домой. В реанимации находятся 427 больных, на аппарате ИВЛ — 182.

По данным федерального штаба по борьбе с инфекцией, за прошедшие 24 часа в Петербурге выявили 691 новый случай коронавируса. Летальная статистика пополнилась ещё 38 смертями.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Коренная ленинградка
691 новый случай? Правда? Пандемия закончилась ?))) ура!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний