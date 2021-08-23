В Петербурге от коронавируса умерли ещё 38 человек. Летальная статистика по России достигла 176 820

За весь период пандемии в стране скончалось 176 820 человек. Такие данные в понедельник, 23 августа, приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.



В Петербурге за сутки зарегистрировано 38 смертей от COVID-19. В Москве таких случаев — 53.

