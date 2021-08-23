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В Петербурге от коронавируса умерли ещё 38 человек. Летальная статистика по России достигла 176 820

В России зарегистрировано 776 смертей от коронавируса за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 776 летальных исходов от коронавируса.

За весь период пандемии в стране скончалось 176 820 человек. Такие данные в понедельник, 23 августа, приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В Петербурге за сутки зарегистрировано 38 смертей от COVID-19. В Москве таких случаев — 53.

Общее число заболевших по стране выросло за сутки на 19 454 — до 6 766 541. В Петербурге выявлен 691 новый случай коронавируса.

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