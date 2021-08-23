За весь период пандемии в стране скончалось
В Петербурге за сутки зарегистрировано 38 смертей от COVID-19. В Москве таких случаев — 53.
Общее число заболевших по стране выросло за сутки на
В Петербурге от коронавируса умерли ещё 38 человек. Летальная статистика по России достигла 176 820
В России зарегистрировано 776 смертей от коронавируса за сутки
За последние сутки в России зафиксировано 776 летальных исходов от коронавируса.
За весь период пандемии в стране скончалось
В Петербурге за сутки зарегистрировано 38 смертей от COVID-19. В Москве таких случаев — 53.
Общее число заболевших по стране выросло за сутки на
23 августа 2021, 13:05В больницах Петербурга свободными остаются почти 45% коек для больных с COVID-19
23 августа 2021, 11:58Статистика заболевших ковидом шокирует — в хорошем смысле. В Петербурге она просто рухнула
22 августа 2021, 15:42Путин призвал не запугивать людей, чтобы они прививались от коронавируса
22 августа 2021, 13:12За сутки с коронавирусом в больницы привезли больше двухсот петербуржцев
22 августа 2021, 11:42Статистика в России за сутки пополнилась почти 800 случаями смертей от коронавируса
22 августа 2021, 11:34Заболевших коронавирусом становится меньше и в стране, и в Петербурге
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