Деревни горят в Самарской области после поджога травы

Вторые сутки в Самарской области тушат крупный лесной пожар. Он мог начаться из-за пала травы.
Пожарные тушат лес на территории национального парка «Бузулукский бор» в Самарской области и дома в двух деревнях по соседству. С огнем пытаются справиться вторые сутки, на месте работают три пожарных поезда, задействован вертолет. В селе Гвардейцы сгорело 14 жилых домов, пострадали постройки и в Тургеневке. Всего горит около ста гектаров леса.
Тургеневка, Кинельский р-н! Горим! Вип-гостей нет! Пожарных около двух часов тоже, одна машина в "поле не воин"! Загорелся коровник с коровами и стогами!! Помогите!! pic.twitter.com/o54w86toX5— Альянс (@f0kAq5X9aOyytrh) August 22, 2021
«Интерфакс» сообщает, что из-за пожара остановлено движение трех поездов дальнего следования, из Москвы в Орск, Оренбург и обратно.
По предварительным данным, пожар начался из-за поджога травы.