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Деревни горят в Самарской области после поджога травы

Вторые сутки в Самарской области тушат крупный лесной пожар. Он мог начаться из-за пала травы.

Пожарные тушат лес на территории национального парка «Бузулукский бор» в Самарской области и дома в двух деревнях по соседству. С огнем пытаются справиться вторые сутки, на месте работают три пожарных поезда, задействован вертолет. В селе Гвардейцы сгорело 14 жилых домов, пострадали постройки и в Тургеневке. Всего горит около ста гектаров леса.

«Интерфакс» сообщает, что из-за пожара остановлено движение трех поездов дальнего следования, из Москвы в Орск, Оренбург и обратно.

По предварительным данным, пожар начался из-за поджога травы.

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Комментарии (4)

VF812
а почему осенью?
Аппаратчик мокрой классификации
"Он мог начаться из-за пала травы." - пал в августе? Ну чтож, чтож... Вызывайте санитаров..
266210916
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Жи.ву одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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