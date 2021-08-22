Ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа Росгвардии и вокально-инструментальный ансамбль «Вираж 33» войсковой части 3526 в День флага опубликовали клип на песню «Российский флаг — триколор».
Пресс-служба Росгвардии Северо-Западного округа
Ради видеоролика плац ненадолго превратили в подобие фестивальной сцены. Авторы песни убеждены, что триколор не только воодушевляет людей, но и приносит удачу. А в кульминации клипа из-за развевающихся трехцветных полотнищ появляется молодой человек с балалайкой. Правда, звучит инструмент отнюдь не в привычной народной манере, а в ритме рока.
22 августа в России отмечают День флага. Жители разных городов и поселков устроили в соцсетях настоящий флешмоб: триколор они выкладывали из камней и зажженных свечей, устраивали мотопробеги и заплывы в холодной воде. В этом году государственный флаг России отмечает тридцатилетие.