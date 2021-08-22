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В День флага РФ Росгвардия пела, плясала и выпустила на плац рок-балалайку

Ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа Росгвардии и вокально-инструментальный ансамбль «Вираж 33» войсковой части 3526 в День флага опубликовали клип на песню «Российский флаг — триколор».

Пресс-служба Росгвардии Северо-Западного округа

Ради видеоролика плац ненадолго превратили в подобие фестивальной сцены. Авторы песни убеждены, что триколор не только воодушевляет людей, но и приносит удачу. А в кульминации клипа из-за развевающихся трехцветных полотнищ появляется молодой человек с балалайкой. Правда, звучит инструмент отнюдь не в привычной народной манере, а в ритме рока.

22 августа в России отмечают День флага. Жители разных городов и поселков устроили в соцсетях настоящий флешмоб: триколор они выкладывали из камней и зажженных свечей, устраивали мотопробеги и заплывы в холодной воде. В этом году государственный флаг России отмечает тридцатилетие.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

266210916
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу/ одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Local
Девок в кокошниках не хватает и лошкарей с гуслярами не мешало бы подключить.
Владислав М
Это тот триколор, которые росгвардейцы не редко бросают на землю отобрав у людей на митингах? Какое мерзкое двуличие.
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