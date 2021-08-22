Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Поделиться Поделиться







Пока дети мастерят воздушных змеев в цветах триколора, взрослые совершают восхождения с флагом на высокие горы или многокилометровые заплывы в холодной воде. К флешмобу присоединились не только клубы по интересам и дома культуры, но и самые обычные граждане.

В честь праздника на Поклонной горе в Москве развернули триколор площадью в тысячу квадратных метров. Это полотнище уже занесено в Книгу рекордов Гиннесса. За тем, как над Поклонной горой поднимается государственное знамя, наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться







Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили россиян с праздником прямо с борта Международной космической станции. «Уважение к своему флагу — это то качество, которое объединяет нас и делает сильнее», — сказал Дубров.

Автор: youtube.com/<a href="https://www.youtube.com/channel/UC3pBMx4k8pjkNtfjUYuhgjg" target="_blank" class="io-leave-page _">Roscosmos Media</a>

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сфотографировалась на фоне флага.

А вот обычные граждане страны подошли к делу креативнее и отметили праздник яркими образами.

В Крыму спасатели ГКУ РК «Крым-Спас» водрузили триколор на вершины гор Ай-Петри и Ак-Кая.

В международном летнем лагере «Артек» дети и вожатые развернули на набережной российский флаг длиной в целый километр.

В Краснодаре на Главной городской площади казаки почётного караула Кубанского казачьего войска подняли исполинский флаг на самый большой в крае флагшток.

В Ивантеевке не менее впечатляющее трехцветное полотнище развернули на стадионе «Труд».

В Иваново запланировали конкурс красоты — девушки будут дефилировать в деловых костюмах в цветах триколора. На случай дождя у организаторов есть план «Б» — мероприятие перенесут в ближайший ТЦ.

В городе Кинешма дети сделали целую эскадрилью воздушных змеев в цветах триколора.

В досуговом клубе «Глобус» в Красноуфимске показали мастер-класс по изготовлению нарядной резиночки для волос в цветах триколора:

В подмосковных Химках в честь триколора байкеры устроили мотопробег с флагами.

В селе Бижиктиг-Хая (Республика Тыва, население 547 человек по данным за 2020 год) устроили флешмоб: жители фотографировались с триколором и в национальных костюмах.

А в Мордовии юные участники клубных формирований Ключаревского клуба присоединились к флешмобу, сфотографировавшись в колосьях пшеницы:

В Красноярке в честь государственного флага провели донорскую акцию. Специалисты Ресурсного центра по донорству подарили каждому участнику акции российский флаг.

А в заливе Шумиха финишировал трехдневный заплыв моржей в холодной воде. В общей сложности участники преодолели более 112 км — конечно же, их спутником стал российский флаг.

В Самаре триколор выложили из раскрашенных камней:

В Ижевске — из красных, синих и белых свечей.

Петербург тоже принял эстафету российских городов. В честь праздника Лахта Центр подсветят цветами триколора. Такую же торжественную подсветку «примерят» стадион «Газпром Арена», Большой проспект Петроградской стороны и Дворцовый мост. Наблюдать иллюминацию можно будет с 20:50 до пяти утра.

А молодежь не стала дожидаться вечера и уже утром устроила флешмоб с флагами на Володарском мосту. Автомобилисты с удовольствием снимали происходящее на видео:

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Вот как выглядела акция глазами велосипедиста:

Автор: youtube.com/Федор Zay1cev

День флага Российской Федерации — один из самых молодых государственных праздников в стране. Он был учрежден указом президента Бориса Ельцина в 1994 году. Создателем триколора считается Петр I. По его указу в 1705 году бело-сине-красный флаг начали использовать моряки торговых судов. Накануне коронации Николая II он был признан официальным флагом Российской империи.