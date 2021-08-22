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Задержанных на Лубянке журналистов отпустили с «митинговыми» протоколами, арест грозит сотруднику RT

Почти всех задержанных на пикетах у здания ФСБ в Москве журналистов отпустили с протоколами о нарушении правил проведения митинга. Сотруднику RT Илье Васюнину грозит арест.

Как сообщает «ОВД-Инфо», к утру 22 августа 11 задержанных журналистов покинули отделы полиции. Им вменяют 5 часть статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, решение о штрафе будет принимать суд. На ночь в изоляторе остается Илья Васюнин — по мнению полиции, правила проведения митинга он нарушил повторно.

Всего накануне у здания ФСБ были задержаны 12 человек. Акция прошла в защиту СМИ и журналистов, которых Минюст признал иноагентами. В минувшую пятницу статус получил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории».

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
"Сотруднику RT Илье Васюнину грозит арест." - я не понял, в наше тудэй одни хохлы работают? Васинюк, Предыбайло...
AndrewBarsik
Долго думал: в чем разница между составителями протоколов и теми, кто поджигал сарай в Хатыни? Так и не понял.
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