Задержанных на Лубянке журналистов отпустили с «митинговыми» протоколами, арест грозит сотруднику RT

Почти всех задержанных на пикетах у здания ФСБ в Москве журналистов отпустили с протоколами о нарушении правил проведения митинга. Сотруднику RT Илье Васюнину грозит арест.

Как сообщает «ОВД-Инфо», к утру 22 августа 11 задержанных журналистов покинули отделы полиции. Им вменяют 5 часть статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, решение о штрафе будет принимать суд. На ночь в изоляторе остается Илья Васюнин — по мнению полиции, правила проведения митинга он нарушил повторно.

Всего накануне у здания ФСБ были задержаны 12 человек. Акция прошла в защиту СМИ и журналистов, которых Минюст признал иноагентами. В минувшую пятницу статус получил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории».