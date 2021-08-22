Япония не раскрыла для российских дипломатов данные о приплывшем с Кунашира за политубежищем

Российских дипломатов не пускают к мужчине, который приплыл в Японию на резиновой лодке и попросил убежище. Генконсульство настаивает на встрече.

О бюрократических сложностях 22 августа Генконсульство пишет в Facebook. Уточняется, что полиция не предоставляет информацию, так как мужчина передан миграционной службе. В миграционной службе также отказались от бесед, объяснив это отсутствием согласования с Токио и тем, что гражданство мужчины не подтверждено. «Намерены добиться соответствующего информирования со стороны японских властей и встретиться с росгражданином, если будет подтверждена его принадлежность к Российской Федерации», — обозначили позицию российские дипломаты.