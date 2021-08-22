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Япония не раскрыла для российских дипломатов данные о приплывшем с Кунашира за политубежищем

Российских дипломатов не пускают к мужчине, который приплыл в Японию на резиновой лодке и попросил убежище. Генконсульство настаивает на встрече.

О бюрократических сложностях 22 августа Генконсульство пишет в Facebook. Уточняется, что полиция не предоставляет информацию, так как мужчина передан миграционной службе. В миграционной службе также отказались от бесед, объяснив это отсутствием согласования с Токио и тем, что гражданство мужчины не подтверждено. «Намерены добиться соответствующего информирования со стороны японских властей и встретиться с росгражданином, если будет подтверждена его принадлежность к Российской Федерации», — обозначили позицию российские дипломаты.

Мужчина, по данным источников РИА Новости ему 38 лет, родом из Удмуртии, проплыл на резиновой лодке порядка 20 км — от российского Кунашира до японского Хоккайдо. На Сахалине он жил последние несколько лет, в Японии он попросил политическое убежище.

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Комментарии (2)

Kirill_kirill
Он от них убежал, а они с ним побеседовать хотят. О чем? Переубедить? Отвалили бы. Мужик молодец
serg1956
граница на замке
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