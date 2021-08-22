FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +14
74.36р86.86р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

«Ветка так отломить не могла бы». В повреждении скульптуры в Летнем саду подозревают стихию

Скульптуру в Летнем саду могли сломать ветер и дерево

Публикация «Фонтанки» о повреждении скульптуры «Полдень» привела в Летний сад Петербурга следственно-оперативную группу. Об этом стало известно 22 августа.

По данным нашего издания, полиция опросила 51-летнего охранника. Тот сообщил, что пятью днями ранее в 18:00 он осуществлял обход и увидел как с дерева, стоящего рядом со скульптурой, упала ветка и сломала стрелы.

Хранителя садов Русского музея такая версия не устраивает. «Ветка так отломить не могла бы», — считает Ольга Черданцева.

В музее считают, что скульптура, вероятно, не выдержала напора фотографирующихся — выпирающую часть использовали в качестве опоры.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266210412
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. .Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний