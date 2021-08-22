«Ветка так отломить не могла бы». В повреждении скульптуры в Летнем саду подозревают стихию

Публикация «Фонтанки» о повреждении скульптуры «Полдень» привела в Летний сад Петербурга следственно-оперативную группу. Об этом стало известно 22 августа.

По данным нашего издания, полиция опросила 51-летнего охранника. Тот сообщил, что пятью днями ранее в 18:00 он осуществлял обход и увидел как с дерева, стоящего рядом со скульптурой, упала ветка и сломала стрелы.

Хранителя садов Русского музея такая версия не устраивает. «Ветка так отломить не могла бы», — считает Ольга Черданцева.

В музее считают, что скульптура, вероятно, не выдержала напора фотографирующихся — выпирающую часть использовали в качестве опоры.