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Вандалы в Летнем саду отломали стрелы у скульптуры «Полдень»

Неизвестные повредили скульптуру «Полдень» в Летнем саду — вандалы отломили пучок стрел, которые юноша держит в руках. Об акте вандализма 21 августа сообщили в группе «Сады Русского музея».

Поясняется, что скульптура, вероятно, не выдержала напора фотографирующихся — выпирающую часть использовали в качестве опоры. Виновников задержать не удалось.

«Мы убедительно просим не ставить детей на постаменты скульптуры и самим не взбираться для объятий со скульптурами. Это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющих композицию Летнего сада. Их реставрация — непростое дело», — взывает к петербуржцам и гостям города музей.

«Полдень» — носитель солнца. На лбу у него изображен солнечный диск, а за спиной — лук. В руке стрелы, напоминающие о солнечных лучах. В другой руке — ветка цветка лотоса, который, по древним верованиям, поднимается из воды вместе с солнцем и с закатом дня прячется в воду. Лотос в данном случае изображен в виде цветущей веточки. У ног юноши находится подсолнечник — цветок солнца. В числе его атрибутов — знаки зодиака, по которым в древности определялось вращение Земли.

Полдень обращает свое лицо к томной и кокетливой Авроре. Она всегда смотрит на него, но улетает вперед и всегда остается неуловимой

Оригинал статуи «Полдень», созданный итальянским скульптором Д. Бонацца в 1717 году, находится в Михайловском замке Русского музея.

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Комментарии (8)

aaignat
Оригиналы на дачах у верхушки?
266209419
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340./
maksmedia
хоспаде, да это дешёвые "типа акриловые" дубликаты.
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