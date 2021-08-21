Неизвестные повредили скульптуру «Полдень» в Летнем саду — вандалы отломили пучок стрел, которые юноша держит в руках. Об акте вандализма 21 августа сообщили в группе «Сады Русского музея».
Поясняется, что скульптура, вероятно, не выдержала напора фотографирующихся — выпирающую часть использовали в качестве опоры. Виновников задержать не удалось.
«Мы убедительно просим не ставить детей на постаменты скульптуры и самим не взбираться для объятий со скульптурами. Это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющих композицию Летнего сада. Их реставрация — непростое дело», — взывает к петербуржцам и гостям города музей.