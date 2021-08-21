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Пропавший в Ивановской области 10-летний мальчик найден живым в Москве

Ребёнок, который пропал в Кинешме Ивановской области накануне, 21 августа обнаружен на Ленинградском вокзале в Москве. Ранее из-за этого возбудили уголовное дело по статье об убийстве

По предварительной информации УМВД по Ивановской области, кинешемского 10-летнего мальчика заметили на московском вокзале полицейские. Сейчас они беседуют с ним.

Ранее в СК рассказали о подозрении, что в отношении мальчика было совершено правонарушение — камеры наблюдения видели его на автовокзале Кинешмы с 23-летним мужчиной.

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Комментарии (2)

VF812
если бегунок, то ишь какой, до столицы добрался
266209764
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой.... Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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