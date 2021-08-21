Пропавший в Ивановской области 10-летний мальчик найден живым в Москве

Ребёнок, который пропал в Кинешме Ивановской области накануне, 21 августа обнаружен на Ленинградском вокзале в Москве. Ранее из-за этого возбудили уголовное дело по статье об убийстве

По предварительной информации УМВД по Ивановской области, кинешемского 10-летнего мальчика заметили на московском вокзале полицейские. Сейчас они беседуют с ним.

Ранее в СК рассказали о подозрении, что в отношении мальчика было совершено правонарушение — камеры наблюдения видели его на автовокзале Кинешмы с 23-летним мужчиной.