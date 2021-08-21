Полиция и СК Ивановской области ищут 10-летнего Никиту Вахляева из Кинешмы, который пропал накануне утром. 21 августа возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, так как «у органов следствия имеются основания полагать, что в отношении мальчика могло быть совершено преступление».



«По версии следствия, 10-летний Никита мог покинуть город с малознакомым ему молодым человеком. По предварительным данным, личность данного мужчины установлена, им является 23-летний гражданин, имеющий регистрацию в Республике Татарстан. Мужчина временно находился в городе Кинешме, где предположительно снимал квартиру и познакомился с пропавшим ребенком. Камеры видеонаблюдения на автовокзале в городе Кинешме зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днем 20 августа. В настоящее время продолжаются поиски ребенка», — говорится в сообщении регионального СК.