«Зенит» снова потерял очки и упустил лидерство в РПЛ. Обыграть «Уфу» не помог даже Клаудиньо

Петербургский «Зенит» в гостевом матче 21 августа не смог переиграть «Уфу». Встреча пятого тура Российской Премьер-лиги завершилась со счетом 1:1.

В стартовом составе сине-бело-голубых произошло сразу несколько изменений по сравнению с игрой против «Локомотива» (1:1) в прошлом туре: на поле с первых минут появились Ярослав Ракицкий, Артем Дзюба и новичок Клаудиньо, а Сердар Азмун остался в запасе и вышел на поле только на 71-й минуте.

Игра была в прямом смысле жаркой. Температура в столице Башкирии достигала +37 градусов, ситуацию усугублял синтетический газон. Встречу прерывали на «водопой».



Несмотря на погоду, обе команды выложились по полной. Единственный гол «Зенита» забил Малком, бразилец на 10-й минуте принял длинную передачу Ракицкого и отправил мяч в ворота соперника. А у «Уфы» на 73-й минуте отличился Агаларов, хозяева забили гол после ошибки Барриоса, который буквально отдал мяч оппоненту. Итоговый результат — 1:1.