«Зенит» снова потерял очки и упустил лидерство в РПЛ. Обыграть «Уфу» не помог даже Клаудиньо

Петербургский «Зенит» в гостевом матче 21 августа не смог переиграть «Уфу». Встреча пятого тура Российской Премьер-лиги завершилась со счетом 1:1.
В стартовом составе сине-бело-голубых произошло сразу несколько изменений по сравнению с игрой против «Локомотива» (1:1) в прошлом туре: на поле с первых минут появились Ярослав Ракицкий, Артем Дзюба и новичок Клаудиньо, а Сердар Азмун остался в запасе и вышел на поле только на 71-й минуте.
Игра была в прямом смысле жаркой. Температура в столице Башкирии достигала +37 градусов, ситуацию усугублял синтетический газон. Встречу прерывали на «водопой».
Несмотря на погоду, обе команды выложились по полной. Единственный гол «Зенита» забил Малком, бразилец на 10-й минуте принял длинную передачу Ракицкого и отправил мяч в ворота соперника. А у «Уфы» на 73-й минуте отличился Агаларов, хозяева забили гол после ошибки Барриоса, который буквально отдал мяч оппоненту. Итоговый результат — 1:1.
Суперпас Ярослава Ракицкого и техничное завершение Малкома.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 21, 2021
Идеально! #УфаЗенит pic.twitter.com/6NwJzRUEaQ
Артем Дзюба снова остался без голов. Нападающий в новом сезоне еще ни разу не отличился и уже лишился места в национальной сборной.
Вторая подряд ничья опускает сине-бело-голубых на второе место в турнирной таблице. Первую строчку занимает «Динамо», имеющее 12 очков на счету, в то время как у команды Сергея Семака 11 баллов.
Следующий матч «Зенит» проведет в Петербурге 26 августа против ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ. Игра на «Газпром Арене» начнется в 20:45.