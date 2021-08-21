Хакер испортил электронный бюллетень для голосования. Теперь его ищут для награды

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве намерен выплатить вознаграждение хакеру, который обошел алгоритм дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время теста системы 29–30 июля. Об этом 21 августа сообщили на сайте столичной Общественной палаты.



Неизвестному удалось отказаться от одного из двух бюллетеней, которые предлагали всем участникам теста. «То есть по аналогии с традиционным голосованием ему удалось испортить бумажный бюллетень, что в электронном формате предполагалось невозможным», — отметили в пресс-службе палаты.