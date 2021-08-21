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Хакер испортил электронный бюллетень для голосования. Теперь его ищут для награды

ЦИК ищет хакера, нашедшего уязвимость в алгоритме электронного голосования

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве намерен выплатить вознаграждение хакеру, который обошел алгоритм дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время теста системы 29–30 июля. Об этом 21 августа сообщили на сайте столичной Общественной палаты.

Неизвестному удалось отказаться от одного из двух бюллетеней, которые предлагали всем участникам теста. «То есть по аналогии с традиционным голосованием ему удалось испортить бумажный бюллетень, что в электронном формате предполагалось невозможным», — отметили в пресс-службе палаты.

Действия хакера указали разработчикам системы «на необходимость ее усовершенствования». За это общественный штаб собирается выплатить ему 150 тыс. рублей.

Дистанционное электронное голосование проведут в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. Оно состоится с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

Ранее «Фонтанка» писала, что в ЦИК разыграли места партий в бюллетенях на выборах в Госдуму.

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Комментарии (13)

delta
странно что всего один испорченный бюллетень -
как в провинциях заставляли народ регистрироваться на эл.голосование (пробное) с нашим-то 2g интернетом местами ))
266209764
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна., попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
AlBerkut
- Пап, а хакеры много получают?
- Много, сынок, много, лет по 10-15...

Так что найдут, дадут, догонят, ещё раз дадут😂😂😂
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