Хакер испортил электронный бюллетень для голосования. Теперь его ищут для награды

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве намерен выплатить вознаграждение хакеру, который обошел алгоритм дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время теста системы 29–30 июля. Об этом 21 августа сообщили на сайте столичной Общественной палаты.
Неизвестному удалось отказаться от одного из двух бюллетеней, которые предлагали всем участникам теста. «То есть по аналогии с традиционным голосованием ему удалось испортить бумажный бюллетень, что в электронном формате предполагалось невозможным», — отметили в пресс-службе палаты.
Действия хакера указали разработчикам системы «на необходимость ее усовершенствования». За это общественный штаб собирается выплатить ему 150 тыс. рублей.
Дистанционное электронное голосование проведут в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. Оно состоится с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.
Ранее «Фонтанка» писала, что в ЦИК разыграли места партий в бюллетенях на выборах в Госдуму.