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В ЦИК разыграли места партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

В Центризбиркоме 16 августа прошла жеребьевка, которая определила, в какой последовательности партии будут перечислены в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму. Трансляция заседания ведется на сайте ЦИК.

Первое место досталось КПРФ. «Кто теперь обвинит нас в админресурсе?» — прокомментировала старт жеребьевки глава ЦИК Элла Памфилова. Второй номер в бюллетене получили «Зеленые», третью строчку займет ЛДПР.

Далее политические партии распределятся в следующем порядке: «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», Партия Роста, РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и РППСС.

«Протокол я подписала, всё завершено», — подтвердила председатель комиссии.

Всего в выборах в Госдуму по федеральному округу примут участие 14 партий.

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Комментарии (3)

f0ntan
А чего РПСС удостоена двух мест в списке? И не проще ли было ничего не разыгрывать, а записать их в список по алфавиту, тогда бы и дважды никто не был записан
Вячеслав Рогожин
"Зеленые" - это у которых один персонаж сменил имя и фамилию на "Борис Вишневский" при том, что истинного Бориса Вишневского под надуманными предлогами сняли с выборов?
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