В ЦИК разыграли места партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

В Центризбиркоме 16 августа прошла жеребьевка, которая определила, в какой последовательности партии будут перечислены в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму. Трансляция заседания ведется на сайте ЦИК.



Первое место досталось КПРФ. «Кто теперь обвинит нас в админресурсе?» — прокомментировала старт жеребьевки глава ЦИК Элла Памфилова. Второй номер в бюллетене получили «Зеленые», третью строчку займет ЛДПР.



Далее политические партии распределятся в следующем порядке: «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», Партия Роста, РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и РППСС.

