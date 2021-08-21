ЧП случилось в Никольском в Тосненском районе. Информация о попавшей в беду корове поступила спасателям около 11:30 20 августа. Сотрудники дежурной смены тосненского поисково-спасательного отряда оперативно прибыли на место, чтобы оказать помощь животному. Вытащить корову на берег удалось с помощью лебедки. Спасатели уехали, но вскоре буренка снова оказалась в беде — она опять угодила в воду.

В Ленобласти дважды оказали помощь стельной корове, которая оказалась в русле реки Тосны. Об этом 21 августа сообщает 47news.

Местные жители вечером в пятницу начали звать на помощь волонтеров. На место подтянулись участники из «Хочупомочь.рф», «Кошкиспас» и неравнодушные жители самого Никольского.

Корову весом около 500 кг подняли благодаря брезенту, привязанному пожарными рукавами к нескольким квадроциклам. В операции по спасению, которая благополучно завершилась около 3 часов ночи 21 августа, участвовали приблизительно 15 человек.



Несмотря на благополучное завершении двух операций по спасению, корову решили отдать на убой. «Там приехали ветеринары, после разговора с которыми хозяйка коровы решила отдать ее на убой. Она была в плохом состоянии, к тому же ее погрызли собаки. К сожалению, хозяйка приняла такое решение», — сказала участница проекта «Хочупомочь.рф» Катя Кода.

Как отметили в «Кошкиспас», роды у буренки должны пройти примерно 25 августа.