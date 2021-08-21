FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +16
74.36р86.86р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
4
Печать

Хотела рожать в воде. В Ленобласти беременную буренку дважды спасали из Тосны и в итоге отдали на убой

В Ленобласти дважды оказали помощь стельной корове, которая оказалась в русле реки Тосны. Об этом 21 августа сообщает 47news.

ЧП случилось в Никольском в Тосненском районе. Информация о попавшей в беду корове поступила спасателям около 11:30 20 августа. Сотрудники дежурной смены тосненского поисково-спасательного отряда оперативно прибыли на место, чтобы оказать помощь животному. Вытащить корову на берег удалось с помощью лебедки. Спасатели уехали, но вскоре буренка снова оказалась в беде — она опять угодила в воду.

ПоделитьсяПоделиться

Местные жители вечером в пятницу начали звать на помощь волонтеров. На место подтянулись участники из «Хочупомочь.рф», «Кошкиспас» и неравнодушные жители самого Никольского.

волонтёр Катя Кода

Корову весом около 500 кг подняли благодаря брезенту, привязанному пожарными рукавами к нескольким квадроциклам. В операции по спасению, которая благополучно завершилась около 3 часов ночи 21 августа, участвовали приблизительно 15 человек.

Несмотря на благополучное завершении двух операций по спасению, корову решили отдать на убой. «Там приехали ветеринары, после разговора с которыми хозяйка коровы решила отдать ее на убой. Она была в плохом состоянии, к тому же ее погрызли собаки. К сожалению, хозяйка приняла такое решение», — сказала участница проекта «Хочупомочь.рф» Катя Кода.

Как отметили в «Кошкиспас», роды у буренки должны пройти примерно 25 августа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

266209764
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу. одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Melaniy
Странное дело - стельная корова летом... Обычно поздней зимой, ранней весной коровы телятся, за лето теленок подрастает. А эта какая-то "неправильная" корова. Или хозяйка такая?!
Nafanka
Чё ж она летом такая как после зимы-то тощая?! Налицо "жестокое обращение с животными". Ни за кем не хотят следить дармоеды - ни за детьми, ни за скотиной - надоело - сдал на убой, в детдом, отпустил "гулять" в лес, на дорогу, на ж/д станцию, на речку/озеро... Жесть, что выросло в стране, конечно...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний