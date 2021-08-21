В Бурятии задержали всех сбежавших из психдиспансера

Все семеро мужчин, осужденных за преступления разной степени тяжести и сбежавших с принудительного лечения в психоневрологическом диспансере в селе Новая Брянь в Бурятии, задержаны. Об этом 21 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Как сообщили ранее в региональном управлении СК, перед побегом семеро мужчин устроили в медучреждении беспорядки. Пользуясь тем, что внимание санитаров отвлечено, они выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и скрылись.