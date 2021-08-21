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В Бурятии задержали двоих из семи сбежавших из психбольницы особо опасных преступников

Семеро осужденных сбежали из психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии 21 августа, один человек пострадал.

Как сообщили в правительстве региона «Интерфаксу», двое беглецов задержаны. В Улан-Удэ и четырех районах республики введен оперативный план «Сирена», предусматривающий задержание особо опасных преступников.

Они выбрались из ПНД, где проходили принудительное лечение, 21 августа. Власти Бурятии сообщили, что при этом пострадал санитар психдиспансера, «ему нанесены поверхностные раны». В данный момент он у себя дома.

«По предварительным данным, в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера. 21 августа 2021 года около полудня пациенты указанного блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения. В настоящее время организован их розыск», — рассказали в СК. Ведомство проводит доследственную проверку

Остальных беглецов ловят бойцы ОМОНа и СОБРа, координирует поиски руководство МВД Бурятии, в ПНД приехала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Местных жителей просят быть бдительными и беречь детей.

Полиция разыскивает мужчин в возрасте от 22 до 42 лет. Сбежавшие были осуждены по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Один из них — инвалид второй группы.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Остальные оказались умней, чем значилось во врачебном заключении.
delta
массовые беспорядки, опасные преступники...
как будто о здоровых идёт речь.
если из психбольницы сбежали, то особо опасные *психбольные* всё-таки.
lamer
Лечение галоперидолом и электричеством не такое эффективное, как лоботомия, после которой бегать не получится.
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