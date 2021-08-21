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Минстрой РФ предложил ввести налоговый вычет за легальную аренду квартир

Министерство строительства и ЖКХ России предложило ввести налоговый вычет за легальную аренду квартир и другого жилья. Соответствующая инициатива содержится в документе, опубликованном на портале проектов нормативно правовых актов.

«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», — говорится в документе.

По данным Минстроя, изменения могут внести в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Предполагается, что введение налогового вычета может помочь вывести рынок аренды из теневого сектора экономики страны.

Помимо этого, в министерстве считает, что долгосрочную аренду можно использовать как меру жилищной поддержки в качестве альтернативы предоставления жилых помещений в собственность.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как застройщики и банки оценили итоги программы льготной ипотеки и ее фактическую отмену для Петербурга.

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Комментарии (8)

altnec
Один раз зарегистрируйся как самозанятой и с тебя вся свора приставов с коллекторами не слезет как блохи до конца жизни.
Недаром Калви оправдали, когда его коллектора спи*ли миллиарды, а теперь им дали команду "фас". А то б тысячам из них сидеть да сидеть под шконками тюремными "опущенными".
houspi
Значит стоимость аренды повысится.
Pilat
Я не понял.
Они хотят платить аренду за нанимателей?
За наш счет?
Это как?
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