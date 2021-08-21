Минстрой РФ предложил ввести налоговый вычет за легальную аренду квартир

Министерство строительства и ЖКХ России предложило ввести налоговый вычет за легальную аренду квартир и другого жилья. Соответствующая инициатива содержится в документе, опубликованном на портале проектов нормативно правовых актов.



«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», — говорится в документе.

По данным Минстроя, изменения могут внести в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Предполагается, что введение налогового вычета может помочь вывести рынок аренды из теневого сектора экономики страны.