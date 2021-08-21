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На Кубани простились с членами экипажа, погибшими при крушении российского Бе-200 в Турции

В Краснодарском крае состоялась траурная церемония прощания с членами экипажа пожарного самолета Бе-200, которые погибли при крушении на юго-востоке Турции. Об этом 21 августа сообщает ТАСС со ссылкой на местную районную администрацию.

С четырьмя погибшими простились в городе Ейске на плацу 895-го центра боевого применения и переучивания летного состава. Соболезнования выразил глава Ейского района Виктор Ляхов.

Полковника Евгения Кузнецова и старшего сержанта Юрия Чубарова похоронили на местном городском кладбище. Тело подполковника Вадима Карасева доставят в Армавир, а подполковника Владислава Беркутова — в Петербург.

Как писала «Фонтанка», трагедия с самолетом-амфибией Бе-200 Морской авиации ВМФ РФ случилась 14 августа. Жертвами крушения стали пятеро российских военнослужащих и трое жителей Турции, которые указывали очаги пожара.

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