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Семейная драма мигрантов на Ленинском проспекте стала уголовным делом, задерживать некого

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела женщины с 26 ножевыми ранениями в квартире на Ленинском проспекте в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 августа.

Задерживать полиции некого — предполагаемый убийца, как ранее сообщалось, тоже погиб. 47-летнего приезжего из Узбекистана нашли под окнами высотки еще живого, но врачи не смогли его спасти.

Ясность внёс взрослый сын 44-летней погибшей. Он рассказал полицейским, что семейная жизнь матери разладилась, вопрос с разводом был решён, но в пятницу утром муж появился на пороге, чтобы ещё раз обсудить отношения. Сын по телефону просил не поддаваться на уговоры.

По данным «Фонтанки», семья приехала из Узбекистана с целью работы.

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Комментарии (1)

Karl_Ivanovich
Уба трупа упаковать в полиэтилен и выдать их консульству - пусть сами со своими рабочими-путешественниками возятся.
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