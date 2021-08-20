Видео с камеры уличного наблюдения показывает, как «Ниссан» очутился на тротуаре в центре Петербурга днём 20 августа. Грубый манёвр, о котором заявил водитель, остался за кадром.



На записи видно, как чёрный «Ниссан» боком выносит с Невского проспекта на тротуар у Гостиного двора. Автомобиль, теряя диски, сдвигает афишную тумбу, конструкция зашаталась, но выстояла. Пешеходов, по счастью, на пути машины не было.