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Летящий «Ниссан», скачущая тумба: авария на Невском проспекте попала на видео

Видео с камеры уличного наблюдения показывает, как «Ниссан» очутился на тротуаре в центре Петербурга днём 20 августа. Грубый манёвр, о котором заявил водитель, остался за кадром.

На записи видно, как чёрный «Ниссан» боком выносит с Невского проспекта на тротуар у Гостиного двора. Автомобиль, теряя диски, сдвигает афишную тумбу, конструкция зашаталась, но выстояла. Пешеходов, по счастью, на пути машины не было.

24-летний водитель также не пострадал. «Фонтанке» он заявил, что с дороги улетел после того, как его подрезали.

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Комментарии (6)

Печенеги и половцы
А мы такие шли по другой стороне в это время.
shushu
Уж Невский наверняка камерами должен быть покрыт полностью, где ж начало этого пируэта?
264552361
Опасное питерское вождение
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