Видео с камеры уличного наблюдения показывает, как «Ниссан» очутился на тротуаре в центре Петербурга днём 20 августа. Грубый манёвр, о котором заявил водитель, остался за кадром.
На записи видно, как чёрный «Ниссан» боком выносит с Невского проспекта на тротуар у Гостиного двора. Автомобиль, теряя диски, сдвигает афишную тумбу, конструкция зашаталась, но выстояла. Пешеходов, по счастью, на пути машины не было.
24-летний водитель также не пострадал. «Фонтанке» он заявил, что с дороги улетел после того, как его подрезали.